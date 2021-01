Chi è Parveen Dusanj? La ricercatrice che ha rubato il cuore di Kabir Bedi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 gennaio 2021)è la bellissima britannica, di origine indiana, che ha conquistato ildell’attore indiano, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Sandokan, pirata della Malesia.nasce in Gran Bretagna il 18 settembre del 1975. Un animo buono che ha sempre cercato di aiutare chi ne aveva bisogno. Di questa bontà decide di farne ricavarne un lavoro utile al sociale e si iscrive alla facoltà di Economia Politica a Londra. Dopo essersi laura viene assunta come membro del consiglio di amministrazione della Medway Human Right and Equality Council. Un volto molto noto anche nel mondo dello spettacolo, dirigendo un gruppo teatrale chiamato Tamana. Un lavoro molto faticoso che però ha lo scopo di dare voce a tutte quelle donne che non hanno ...