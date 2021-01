Chi è Manuela Villa? La famosa cantante italiana (Di domenica 31 gennaio 2021) Manuela Villa è nata a Roma il 17 febbraio del 1966. Sempre appassionata al mondo della musica, inizia a studiare canto e pianoforte alla giovane età di cinque anni. Base fondamentale per l’inizio di quello che poi sarà il suo mondo per la vita, infatti ad oggi è tra le cantanti più conosciute al mondo. La vita della giovane, però, è stata divisa tra un palco e una sala di tribunale per avere il riconoscimento da parte del padre. Una donna con una forza incredibile, si fatta sempre fatta riconoscere per la sua determinazione. Partecipa all’Isola dei Famosi nel 2007 e nello stesso anno decide di pubblicare il suo primo libro: L’obbligo del Silenzio e nel 2009 il secondo intitolato il Diavolo. Nel 2012 pubblica il suo nuovo singolo intitolato Io sto qui. La vita privata di Manuela Villa Manuela ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)è nata a Roma il 17 febbraio del 1966. Sempre appassionata al mondo della musica, inizia a studiare canto e pianoforte alla giovane età di cinque anni. Base fondamentale per l’inizio di quello che poi sarà il suo mondo per la vita, infatti ad oggi è tra le cantanti più conosciute al mondo. La vita della giovane, però, è stata divisa tra un palco e una sala di tribunale per avere il riconoscimento da parte del padre. Una donna con una forza incredibile, si fatta sempre fatta riconoscere per la sua determinazione. Partecipa all’Isola dei Famosi nel 2007 e nello stesso anno decide di pubblicare il suo primo libro: L’obbligo del Silenzio e nel 2009 il secondo intitolato il Diavolo. Nel 2012 pubblica il suo nuovo singolo intitolato Io sto qui. La vita privata di...

manuela_zingale : #heytu Se oggi #31gennaio il tuo #partner o la persona che ti piace compie gli anni o semplicemente qualcuno a cui… - manuela_reich : Chi ha comprato tante cose inutili che non mi serviranno mai ad un cazzo solo per non pagare la spedizione? Si, esatto. - canedio1 : @manuela_orazi Dall’alto della sua grande esperienza gestionale,ed enorme cultura. È partito l’attacco,dopo Fonseca… - _Gira_Volta_ : @mettilaglassa @manuela_reich C'è un girone dell'inferno per chi spezza gli spaghetti - manuela_orazi : @g_iallorossi Si è da chi? Dalla stampa non certo dai tifosi -