Chi è davvero Fabio Fognini? Ce lo racconta un nuovo film-documentario (Di domenica 31 gennaio 2021) Dal 31 gennaio è disponibile su Timvision il documentario Fabio – Prendere o lasciare, sull'asso del tennis Fabio Fognini. Il film di Giuseppe Marzo si concentra sul percorso di riabilitazione che il tennista ha dovuto affrontare dopo l'operazione alle caviglie nel maggio 2020. Un momento delicato per la carriera del campione che ha raggiunto la top 10 del ranking mondiale nel 2019. Tra le varie sessioni in piscina, in palestra e momenti di relax Fabio si racconta, si emoziona, parla delle difficoltà della riabilitazione, dei dubbi sul suo recupero fisico, della carriera, della passione per lo sport e della vita insieme alla moglie Flavia Pennetta (altra tennista stellare) e ai due figli (Federico e Farah). Ci sono anche papà Fulvio e mamma Silvana, "la super ninja", ...

