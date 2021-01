Chelsea, buona la prima per Tuchel: 2-0 casalingo al Burnley (Di domenica 31 gennaio 2021) Thomas Tuchel mette in cascina i primi tre punti sulla panchina del Chelsea: vittoria a Stamford Bridge contro il Burnley per 2-0 Il Chelsea ritrova subito la vittoria con il nuovo arrivato in panchina, Thomas Tuchel. I Blues battono a Stamford Bridge il Burnley con un perentorio 2-0 dopo una gara dominata in lungo e in largo. Il primo gol della gestione Tuchel è di un senatore, Azplicueta che al 40? porta in vantaggio il Chelsea. Chiude i conti al minuto 84? l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Thomasmette in cascina i primi tre punti sulla panchina del: vittoria a Stamford Bridge contro ilper 2-0 Ilritrova subito la vittoria con il nuovo arrivato in panchina, Thomas. I Blues battono a Stamford Bridge ilcon un perentorio 2-0 dopo una gara dominata in lungo e in largo. Il primo gol della gestioneè di un senatore, Azplicueta che al 40? porta in vantaggio il. Chiude i conti al minuto 84? l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Leggi su Calcionews24.com

