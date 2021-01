Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 31 gennaio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera, domenica 31 gennaio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 31 gennaio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 31 gennaio 2021, di Che tempo che fa? ospiti della puntata, per le ultime novità sulla pandemia ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera, domenica 31, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 31, di Cheche fa.Quali sono glidi, 31, di Cheche fa?, per le ultime novità sulla pandemia ...

matteosalvinimi : È un mese che l’Italia è ferma e tornano al tavolo gli stessi Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti con l’aggiunta di… - marcotravaglio : POKER COL MORTO Avvertenza: quello che segue non ha nulla a che vedere con la nostra vita quotidiana al tempo dell… - MarcoMoriniTW : E’ già passato un anno. #Walls uscì giusto in tempo per poter vivere insieme questi momenti, poi non ha mai smesso… - LazioCisl : RT @CislNazionale: ??Milioni di lavoratori hanno bisogno di risposte urgenti. I partiti hanno il dovere di trovare rapidamente una soluzione… - Farfy_SulPrato : Col tempo impari che le persone sorprendono perché non le conosci mai abbastanza, per esempio te stesso. -