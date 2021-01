Challenger Antalya 2021, Musetti stakanovista: oltre cinque ore in campo in un solo giorno (Di domenica 31 gennaio 2021) stakanovista. Questo il termine adatto per Lorenzo Musetti, che nella giornata di domenica 31 gennaio ha messo a dura prova il suo fisico. L’azzurro, in mattinata, ha infatti battuto Ilkel nella semifinale del Challenger di Antalya 2021 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Nel pomeriggio ha dato vita ad un’altra battaglia contro Munar, durata quasi due ore e mezza ma persa in rimonta in tre set. Come se non bastasse, infine, in serata è sceso in campo per la semifinale di doppio in coppia con Giannessi. Inoltre, in caso di vittoria, sarebbe atteso da un altro incontro, ovvero la finale di doppio. A 18 anni sicuramente se lo può permettere, complice un fisico che lo assiste; tuttavia rimane il dubbio che forse sarebbe stato meglio riposare dopo una fatica non ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021). Questo il termine adatto per Lorenzo, che nella giornata di domenica 31 gennaio ha messo a dura prova il suo fisico. L’azzurro, in mattinata, ha infatti battuto Ilkel nella semifinale deldidopo due ore e diciassette minuti di gioco. Nel pomeriggio ha dato vita ad un’altra battaglia contro Munar, durata quasi due ore e mezza ma persa in rimonta in tre set. Come se non bastasse, infine, in serata è sceso inper la semifinale di doppio in coppia con Giannessi. In, in caso di vittoria, sarebbe atteso da un altro incontro, ovvero la finale di doppio. A 18 anni sicuramente se lo può permettere, complice un fisico che lo assiste; tuttavia rimane il dubbio che forse sarebbe stato meglio riposare dopo una fatica non ...

sportface2016 : Challenger #Antalya 2021, #Musetti stakanovista: oltre cinque ore in campo in un solo giorno - TV7Benevento : Tennis: challenger Antalya, Musetti sconfitto in finale da Munar... - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo Musetti stecca l'ultima partita nel Challenger turco di Antalya: lo spagnolo Munar lo batte per 6-7 6-2 6-2. L… - apicella57 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? lotta, fa partita pari con Jaume Munar ????, ma alla fine cede 67 62 62 in finale ad Antalya ???? Decisi… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo Musetti stecca l'ultima partita nel Challenger turco di Antalya: lo spagnolo Munar lo batte per 6-7 6-2 6-2. L… -