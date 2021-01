Centro Meteo Europeo: ecco quando potrebbe arrivare il gelo (Di domenica 31 gennaio 2021) Da tempo si discute di una nuova imponente svolta invernale a febbraio, derivante da pattern climatici favorevoli. Anzitutto abbiamo un Vortice Polare che potrebbe letteralmente collassare fino al rischio di una vera e propria rottura. Inverno appeso all’andamento del Vortice PolareQuest’inverno è d’altronde ben diverso dal precedente e da ciò deriva la marcata dinamicità che ha caratterizzato lo scenario anche sull’Italia. Continue perturbazioni e frequenti fasi fredde hanno elargito nelle ultime settimane notevoli piogge e nevicate, arrivate a più riprese anche in pianura al Nord. Per ora è mancato il grande evento, anche perché l’irruzione gelida che ha colpito l’Europa a metà gennaio non è stata capace di affondare sul Mediterraneo e di espandersi troppo ad ovest. Mezza Europa è stata paralizzata da gelo e neve, anche se per breve tempo. Febbraio ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Da tempo si discute di una nuova imponente svolta invernale a febbraio, derivante da pattern climatici favorevoli. Anzitutto abbiamo un Vortice Polare cheletteralmente collassare fino al rischio di una vera e propria rottura. Inverno appeso all’andamento del Vortice PolareQuest’inverno è d’altronde ben diverso dal precedente e da ciò deriva la marcata dinamicità che ha caratterizzato lo scenario anche sull’Italia. Continue perturbazioni e frequenti fasi fredde hanno elargito nelle ultime settimane notevoli piogge e nevicate, arrivate a più riprese anche in pianura al Nord. Per ora è mancato il grande evento, anche perché l’irruzione gelida che ha colpito l’Europa a metà gennaio non è stata capace di affondare sul Mediterraneo e di espandersi troppo ad ovest. Mezza Europa è stata paralizzata dae neve, anche se per breve tempo. Febbraio ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, venerdì #29gennaio, per rischio idrogeologico in Valle d'Aosta e in Abruzzo ? L'allerta meteo-id… - MauSwords : RT @AerariumL: Parlate due lingue? Siete più protetti dal morbo di Alzheimer - Centro Meteo Italiano ?? - LatinaBiz : Vento Dopo una breve tregua torna il maltempo nel Lazio. Il centro funzionale regionale ha reso noto che il dipart… - SergioFerrara10 : RT @CassioMagistris: Renzi ieri sera era a Livorno? Violento nubifragio, allagamenti ovunque a Livorno: l'allerta meteo non aveva previsto… - CassioMagistris : Renzi ieri sera era a Livorno? Violento nubifragio, allagamenti ovunque a Livorno: l'allerta meteo non aveva previs… -