C'è posta per te: Maria De Filippi Prende La Chitarra Di Gianni Morandi! (Di domenica 31 gennaio 2021) C'è posta per te: è una delle storie che ha commosso di più il pubblico di Maria De Filippi. Giovanni ha perso la moglie. E così sua figlia ha fatto al padre un grande regalo. Lui ha un grande dolore dentro e per l'uomo c'è Gianni Morandi a cantare insieme a lui. Ecco che cosa è successo in questa storia di un regalo a C'è posta per te. C'è posta per te: il dolore di papà Giovanni e la sorpresa fatta dalla figlia Cristina! Cristina chiama Maria De Filippi e C'è posta per te per fare una sorpresa al papà Giovanni. La moglie dell'uomo, e quindi la mamma della ragazza, è scomparsa nel 2019 e da lì Giovanni ha iniziato la sua sofferenza. Il padre vuole stare sempre da solo nonostante abbia cinque figli e sedici nipoti, sono rari i momenti ...

