C'è posta per te: La Signora Almerida regina della serata la sua battuta impazza sui social

Sabato 30 gennaio è andata in onda la quarta puntata della fortunata trasmissione "C'è posta per te", che è diventata la più longeva di sempre grazie alle sue 24 edizioni ed essendo in onda da oltre 20 anni. Tra le varie storie raccontate durante il programma, nella maggior parte dei casi, ci ritroviamo davanti a qualcuno che ha voglia di ritrovare il suo amore perduto tantissimi anni fa. Questa volta è stato il turno della storia tra Almerinda e Fausto. La Signora infatti ha deciso di chiedere l'aiuto di Maria De Filippi per ritrovare Fausto, con cui non ha più alcun rapporto da ben 56 anni, dopo aver avuto un piccolo flirt. "Tu sai perfettamente chi sono: sono una donna molto osservata, ricevo lettere d'amore" Ecco il primo indizio di Almerinda per farsi riconoscere da Fausto, ci riuscirà?

