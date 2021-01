C’è posta per te, “Capisci di che cifra parlo?” Il regalo di Zaniolo ad Alessandro (Di domenica 31 gennaio 2021) I protagonisti dell’ultima storia della puntata di C’è posta per te andata in onda il 30 gennaio sono Maurizio e Alessandro, figlio 18enne della moglie Monia, scomparsa qualche anno prima. La donna ha affidato al compagno Alessandro prima di morire, confidando che lo avrebbe cresciuto come un figlio. E così è stato. Maurizio se ne è preso cura. “Lo amo più di quanto ami me stesso”, ha dichiarato senza riuscire a trattenere lacrime di commozione per quel ragazzo che lo ha scelto come padre. L’arrivo di Nicolò Zaniolo e della madre Francesca Costa Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maurizio e Monia, morta a causa di una malattia mentre era ancora giovanissima. È stato lui a crescere Alessandro come se fosse suo figlio, benché tra i due non ci siano legami di sangue. L’affetto tra padre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 31 gennaio 2021) I protagonisti dell’ultima storia della puntata di C’èper te andata in onda il 30 gennaio sono Maurizio e, figlio 18enne della moglie Monia, scomparsa qualche anno prima. La donna ha affidato al compagnoprima di morire, confidando che lo avrebbe cresciuto come un figlio. E così è stato. Maurizio se ne è preso cura. “Lo amo più di quanto ami me stesso”, ha dichiarato senza riuscire a trattenere lacrime di commozione per quel ragazzo che lo ha scelto come padre. L’arrivo di Nicolòe della madre Francesca Costa Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maurizio e Monia, morta a causa di una malattia mentre era ancora giovanissima. È stato lui a crescerecome se fosse suo figlio, benché tra i due non ci siano legami di sangue. L’affetto tra padre ...

