Caterina Balivo terrorizzata a Domenica In rivela perché ha lasciato Vieni da me (Foto)

(Di domenica 31 gennaio 2021) Mara Venier ospitaIn e inizia l’intervista mostrando l’ultima puntata dida me, l’addio dellaal suo programma in piena pandemia (). La Venier comprende il suo addio alla tv in quei mesi ma non conosce il vero motivo.non aveva mai visto le immagini del suo addio: “Il coraggio a volte sei costretta a trovarlo” e ha gli occhi lucidi.hada me lo confessa oggi aIn per la prima volta: “Succede che a un certo punto la vita ti ferma, arriva questa pandemia che ha sconvolto tutti però se ti colpisce e hai una persona sensibile ed è la persona della tua vita… Con grande sacrificio… è dal 2003 che ho ...

zazoomblog : “E’ stata una scelta d’amore”: Caterina Balivo torna sulla scelta di lasciare la fascia pomeridiana - #stata… - ferraramrosaria : Comunque tra qualche anno è Caterina Balivo l’erede di Mara Venier #domenicain @caterinabalivo - zazoomblog : Caterina Balivo dopo mesi la verità: “ecco perchè ho detto addio” - #Caterina #Balivo #verità: #“ecco - emmashands : Caterina Balivo anche da Mara Venier - Bellombs : #DomenicaIn solo io non ho capito la logica nella scelta di Caterina Balivo? -

, emozionatissima, è intervenuta oggi nello studio di Domenica In. 'Oggi dico finalmente perchè ho lasciato il mio programma', ha esordito prima di un filmato dell'ultima puntata di ...A 'Il Cantante Mascherato', il ritorno in tv dinon è stato di certo dei migliori. Tra la conduttrice e Patty Pravo si è immediatamente accesa la polemica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...Mara Venier ospita Caterina Balivo a Domenica In e inizia l’intervista mostrando l’ultima puntata di Vieni da me, l’addio della Balivo al suo programma in piena pandemia (foto). La Venier comprende il ...Caterina Balivo lascia tutti senza parole, rivela a Domenica In il motivo per il quale ha scelto di dire addio a Vieni da me.