Caterina Balivo, dopo mesi la verità: “ecco perchè ho detto addio” (Di domenica 31 gennaio 2021) Caterina Balivo lascia tutti senza parole, rivela a Domenica In il motivo per il quale ha scelto di dire addio a Vieni da me. ecco cosa è successo veramente. Ospite di Domenica In, Caterina Balivo ha trovato il sostegno di Mara Venier che ha ammesso in diretta di aver capito i motivi dietro la sua scelta di lasciare un programma così tanto seguito: “È successa la stessa cosa a me, ti ho capita. Poi noi ci siamo anche scritte in quel periodo.” Caterina ha detto addio a Vieni da me, il programma è cresciuto a fatica fino a conquistare il cuore degli italiani. Una scelta d’amore la sua, che non ha mai rivelato a nessuno. LEGGI ANCHE>>> Mara Venier – Caterina Balivo: passato vs ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021)lascia tutti senza parole, rivela a Domenica In il motivo per il quale ha scelto di direa Vieni da me.cosa è successo veramente. Ospite di Domenica In,ha trovato il sostegno di Mara Venier che ha ammesso in diretta di aver capito i motivi dietro la sua scelta di lasciare un programma così tanto seguito: “È successa la stessa cosa a me, ti ho capita. Poi noi ci siamo anche scritte in quel periodo.”haa Vieni da me, il programma è cresciuto a fatica fino a conquistare il cuore degli italiani. Una scelta d’amore la sua, che non ha mai rivelato a nessuno. LEGGI ANCHE>>> Mara Venier –: passato vs ...

emmashands : Caterina Balivo anche da Mara Venier - Bellombs : #DomenicaIn solo io non ho capito la logica nella scelta di Caterina Balivo? - MattoMatteo_80 : RT @KyriakosJabo: Leggo i tweet su Caterina Balivo... Mette quasi tutti d'accordo sul fatto che non piaccia! Un successone! ??#domenicain - KyriakosJabo : Leggo i tweet su Caterina Balivo... Mette quasi tutti d'accordo sul fatto che non piaccia! Un successone! ??#domenicain - Serenahvabbe : Ah c’è Caterina Balivo.. io pienah #domenicain -