Catania, Di Piazza: “Il mio gol profuma di riscatto. Possiamo toglierci tante soddisfazioni” (Di domenica 31 gennaio 2021) Matteo di Piazza, attaccante appena tornato al Catania ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monopoli in cui è anche andato in gol: "Voglio ringraziare tantissimo il mister ed il Direttore per avermi dato la possibilità di tornare in una grande Piazza, dove forse ho lasciato qualcosa a metà. Questo mi ha dato più forza. E’ come se questo fosse il mio ultimo anno in carriera. Il gol all’esordio profuma di riscatto perchè vengo da sei mesi particolari, lo dedico a mia moglie e mia figlia. Se continuiamo a dimostrare quello che stiamo facendo, Possiamo prenderci delle belle soddisfazioni. Tutti diamo il massimo, i ragazzi mi hanno accolto bene, ho visto un gruppo compatto. Anche chi non gioca vuole dimostrare qualcosa, buon per l’allenatore che ha ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Matteo di, attaccante appena tornato alha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monopoli in cui è anche andato in gol: "Voglio ringraziare tantissimo il mister ed il Direttore per avermi dato la possibilità di tornare in una grande, dove forse ho lasciato qualcosa a metà. Questo mi ha dato più forza. E’ come se questo fosse il mio ultimo anno in carriera. Il gol all’esordiodiperchè vengo da sei mesi particolari, lo dedico a mia moglie e mia figlia. Se continuiamo a dimostrare quello che stiamo facendo,prenderci delle belle. Tutti diamo il massimo, i ragazzi mi hanno accolto bene, ho visto un gruppo compatto. Anche chi non gioca vuole dimostrare qualcosa, buon per l’allenatore che ha ...

ItaSportPress : Catania, Di Piazza: 'Il mio gol profuma di riscatto. Possiamo toglierci tante soddisfazioni' -… - news_catania : #DiPiazza: 'A #Catania ho lasciato qualcosa a metà. E' come se fosse il mio ultimo anno' - SportSicilia : #Catania Di Piazza: 'Devo ringraziare Raffaele per avermi dato opportunità di tornare, qui è come se avessi lasciat… - DiaRiossazzurro : RT @Catania: ? 95’ | Finisce il match: Catania vittorioso in rimonta grazie alle reti di Di Piazza, Dall'Oglio e Reginaldo. Di Bunino la re… - Navigator1977 : Vince in rimonta il Catania di un superbo Raffaele: corregge la squadra in corsa e porta a casa i tre punti. Decisi… -