Caso di razzismo al GfVip, Balotelli infuriato sui social (Di domenica 31 gennaio 2021) Caso di razzismo nelle ultime ore al 'Grande Fratello Vip', duro sfogo di Mario Balotelli attraverso i social. Questa edizione del 'Grande Fratello Vip' risulta una delle più lunghe della storia del programma, e terminerà alla fine di febbraio. Tanti mesi hanno animato la casa di Cinecittà, ma mancano ormai poche settimane al 'fischio finale'. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

