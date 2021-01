Cartabia premier? Non proprio, il vero piano di Mattarella: scoop-Bisignani, "chi fanno fuori per lasciare spazio a lei" (Di domenica 31 gennaio 2021) Fervono le consultazioni. Roberto Fico cerca di trovare un accordo per una nuova maggioranza giallorossa con Giuseppe Conte ancora premier. Martedì l'esito di questo tentativo. Ma Matteo Renzi e Italia Viva alzano la posta: a fronte di una possibile retromarcia sul Mes, fioccano indiscrezioni circa le richieste di poltrone e ministeri, oltre ai punti che IV considera ineludibili in termini di programma, in primis recovery fund. Insomma, se Conte-ter sarà, la squadra di governo verrà profondamente rimaneggiata. E se al contrario l'avvocato non riuscirà a confermarsi presidente del Consiglio, tra le ipotesi in campo c'è quella di un governo del presidente, magari con Marta Cartabia premier, ex presidente dalla Corte Costituzionale. Ipotesi, quella della Cartabia premier, che non scarta neppure ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Fervono le consultazioni. Roberto Fico cerca di trovare un accordo per una nuova maggioranza giallorossa con Giuseppe Conte ancora. Martedì l'esito di questo tentativo. Ma Matteo Renzi e Italia Viva alzano la posta: a fronte di una possibile retromarcia sul Mes, fioccano indiscrezioni circa le richieste di poltrone e ministeri, oltre ai punti che IV considera ineludibili in termini di programma, in primis recovery fund. Insomma, se Conte-ter sarà, la squadra di governo verrà profondamente rimaneggiata. E se al contrario l'avvocato non riuscirà a confermarsi presidente del Consiglio, tra le ipotesi in campo c'è quella di un governo del presidente, magari con Marta, ex presidente dalla Corte Costituzionale. Ipotesi, quella della, che non scarta neppure ...

