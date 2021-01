Carenza di Pm se Bergamo è periferia dell’impero

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 31 gennaio 2021) La criminalità s’è vista costretta al part-time, ridimensionata per questioni di profilassi. Proliferano solo i malviventi «da remoto», quelli che invece della pistola usano il pc: le frodi informatiche schizzano infatti alle stelle, anche perché la gente, non potendo uscire di casa, s’è messa a fare acquisti sulle piattaforme web. Quando si cerca di capire è sempre difficile affidarsi ai numeri, dal momento che la loro potente sintesi rifiuta l’ingombro del dettaglio. Ma un paradosso lo si può intravedere tra le cifre che emergono dall’apertura dell’anno giudiziario: il Covid ha ridotto la maggior parte dei reati (2.500 in meno a), eppure viviamo peggio e meno sicuri di prima. Il virus che contagia e uccide ha avuto il potere di arginare la delinquenza come neanche la più efficace delle politiche securitarie.