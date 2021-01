Cancro: studiato nuovo metodo laser per rimuoverlo senza ledere i tessuti circostanti (Di domenica 31 gennaio 2021) Gli scienziati stanno sviluppando un nuovo sistema laser che potrebbe aiutare i chirurghi a rimuovere il Cancro in modo più preciso e sicuro. Gli esperti dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo stanno sviluppando un nuovo sistema che aiuterà i chirurghi a distinguere le cellule tumorali con una risoluzione molto migliore e rimuoverle senza danneggiare i tessuti sani circostanti. Il professor Jonathan Shephard ha ricevuto 1,2 milioni di sterline dall’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) per sviluppare il sistema. Il nuovo sistema sarà basato su laser ultraveloci a picosecondi che erogano energia in una serie di impulsi della lunghezza di un trilionesimo di secondo. Il team ha già dimostrato che il concetto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Gli scienziati stanno sviluppando unsistemache potrebbe aiutare i chirurghi a rimuovere ilin modo più preciso e sicuro. Gli esperti dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo stanno sviluppando unsistema che aiuterà i chirurghi a distinguere le cellule tumorali con una risoluzione molto migliore e rimuoverledanneggiare isani. Il professor Jonathan Shephard ha ricevuto 1,2 milioni di sterline dall’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) per sviluppare il sistema. Ilsistema sarà basato suultraveloci a picosecondi che erogano energia in una serie di impulsi della lunghezza di un trilionesimo di secondo. Il team ha già dimostrato che il concetto ...

QuotidianPost : Cancro: studiato nuovo metodo laser per rimuoverlo senza ledere i tessuti circostanti - ginenghi : @ErmannoKilgore Il movimento è il cancro della nazione .. Di Battista come Giggino sono un offesa per noi italiani… - fabiocrivel : RT @AlessandroCere7: '20 anni fa, abbiamo studiato se dare ai bambini vitamine e integratori riduceva il rischio di sviluppare il cancro an… - Yi_Benevolence : RT @AlessandroCere7: '20 anni fa, abbiamo studiato se dare ai bambini vitamine e integratori riduceva il rischio di sviluppare il cancro an… - sue_ric : RT @AlessandroCere7: '20 anni fa, abbiamo studiato se dare ai bambini vitamine e integratori riduceva il rischio di sviluppare il cancro an… -