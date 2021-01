Campania, Torre Annunziata zona arancione per una settimana. Il Sindaco: “Situazione allarmante” (Di domenica 31 gennaio 2021) In Campania e nel resto d’Italia si sta assistendo ad un netto calo del numero dei contagiati rispetto alla fine dello scorso anno. Gli italiani hanno ormai imparato le regole e il numero di nuovi positivi è stazionario da diverse settimane. Nonostante ciò, continuano ad esserci alcuni paesi che sono dei veri e propri focolaio. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Ine nel resto d’Italia si sta assistendo ad un netto calo del numero dei contagiati rispetto alla fine dello scorso anno. Gli italiani hanno ormai imparato le regole e il numero di nuovi positivi è stazionario da diverse settimane. Nonostante ciò, continuano ad esserci alcuni paesi che sono dei veri e propri focolaio. L'articolo

iISud24 : Torre Annunziata, gli alunni dell’istituto Leopardi al Giffoni School Experience II #30gennaio #napoli #campania… - MattiaGallo17 : RT @Peppe_FN: I casi rispetto a ieri in Campania sono +191 Ieri 1.175 oggi 1.366 +10 ricoverati,-3 in T.I,1.330 guariti,+7 in I.D,+10.051 v… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +191 Ieri 1.175 oggi 1.366 +10 ricoverati,-3 in T.I,1.330 guariti,+7 in I.D… - orizzontescuola : Campania, ad Avellino e Torre Annunziata non si torna in classe lunedì - ViViCentro : Portici Ercolano e Torre del Greco: Carabinieri impegnati nei servizi a largo raggio. 1 donna arrestata per stalkin… -