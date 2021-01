Campagna | Usura e violenze | tutti a giudizio

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 31 gennaio 2021) di Pina Ferro Avevavo dato vita a due gruppi ben distinti che spesso si scambiavano i debitori. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Mariella Albarano, ha rinviato aFrancesco Laccadia, Giancarlo Busillo, Vito D’Ambrosio alias “o sciere”, Umberto Gallo. Marcello Magliano, Agostino Mastrolia, Gennaro Mastrolia, Giovanni Ricciardi, Luisa Zunica, Vincenzo Di Guida.gli imputati il prossimo 29 marzo compariranno dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribiunale di Salerno per l’inizio del processo. Fu, nel 2015 un blitz dei carabinieri del Ros a mettere la parola fine al giro diposto in piedi dai gruppi nella zona di Campagma e la Piana. I reati ascritti alle persone che furono raggiunte da misura cautelare furono aggravati dal metodo mafioso. Gli interessi sulle somme prestate ...