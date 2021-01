Cambia la mappa del Covid Da domani gran parte d’Italia sarà gialla Riaprono bar e ristoranti | ma anche i musei

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nessuna zonain area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in areae 5 in area arancione.di nuovo a partire dala“a colori” dell’Italia alle prese con l’emergenza. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate in zonale Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ad oggi in zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree ...

ROMA - Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa.di nuovo a partire da domani la"a colori" dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ...