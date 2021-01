Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d’Italia in giallo (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna zona d’Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area arancione. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa “a colori” dell’Italia alle prese con l’emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate in zona gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ad oggi in zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna zonain area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area arancione.di nuovo a partire dala“a colori” dell’Italia alle prese con l’emergenza. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate in zona gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ad oggi in zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, ...

princigallomich : Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d’Italia in giallo - IlModeratoreWeb : Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d’Italia in giallo - - nestquotidiano : Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d’Italia in giallo - zazoomblog : Cambia colore la mappa Covid delle Regioni da domani nessuna zona rossa - #Cambia #colore #mappa #Covid #delle - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia mappa Cambia colore la mappa Covid delle Regioni, da domani nessuna zona rossa

Sponsor ROMA - Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa "a colori" dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ...

Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d'Italia in giallo

ROMA ( ITALPRESS ) " Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area arancione. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa "a colori" dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ...

Cambia la mappa del Covid, da domani gran parte d’Italia in giallo TuttOggi Cambia colore la mappa Covid delle Regioni, da domani nessuna zona rossa

ROMA (ITALPRESS) – Nessuna zona d’Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa “a colori” dell’Italia alle pr ...

La Lombardia, l'”algoritmo” sbagliato e l’errore umano. Cronaca critica della diffusione dei dati . Nuova puntata

Proviamo a raccontare il conflitto fra Ministero della Salute e Iss da una parte e la Regione Lombardia dell'altra. Un riassunto e una ipotesi di lavoro ...

Sponsor ROMA - Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa.di nuovo a partire da domani la"a colori" dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ...ROMA ( ITALPRESS ) " Nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area arancione.di nuovo a partire da domani la"a colori" dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ...ROMA (ITALPRESS) – Nessuna zona d’Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa “a colori” dell’Italia alle pr ...Proviamo a raccontare il conflitto fra Ministero della Salute e Iss da una parte e la Regione Lombardia dell'altra. Un riassunto e una ipotesi di lavoro ...