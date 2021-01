Cambia colore la mappa Covid delle Regioni, da domani nessuna zona rossa (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – nessuna zona d'Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area rossa. Cambia di nuovo a partire da domani la mappa “a colori” dell'Italia alle prese con l'emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate in zona gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ad oggi in zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –d'Italia in area, 16 trae Province autonome in area gialla e 5 in areadi nuovo a partire dala“a colori” dell'Italia alle prese con l'emergenza. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate ingialla leCalabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ad oggi inarancione. La seconda toglie dalla, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a ...

