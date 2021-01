Calciomercato Milan, Donnarumma al bivio: una big europea stregata (Di domenica 31 gennaio 2021) Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Gigio Donnarumma. Una big europea lo vuole a tutti i costi Il Milan è stata una delle squadre più attive sul Calciomercato di gennaio. Maldini e Massara hanno messo a segno i colpi Meité, Mandzukic e Tomori: un rinforzo per reparto, come richiesto dal mister Stefano Pioli. Con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021), si complica il rinnovo di Gigio. Una biglo vuole a tutti i costi Ilè stata una delle squadre più attive suldi gennaio. Maldini e Massara hanno messo a segno i colpi Meité, Mandzukic e Tomori: un rinforzo per reparto, come richiesto dal mister Stefano Pioli. Con L'articolo proviene da Inews.it.

