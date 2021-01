Calciomercato Juventus, vicina la cessione di un big: oggi le visite mediche (Di domenica 31 gennaio 2021) Calciomercato Juventus E’ vicinissima la cessione di un big bianconero: quest’oggi potrebbe svolgere le visite mediche con il nuovo club Dopo non aver accettato la rescissione con buonuscita ed essere stato fuori rosa per metà stagione, Sami Khedira si è finalmente deciso a lasciare la Juventus. Secondo quanto riferito da Kicker, il centrocampista sarebbe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)E’ vicinissima ladi un big bianconero: quest’potrebbe svolgere lecon il nuovo club Dopo non aver accettato la rescissione con buonuscita ed essere stato fuori rosa per metà stagione, Sami Khedira si è finalmente deciso a lasciare la. Secondo quanto riferito da Kicker, il centrocampista sarebbe L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - SkySport : Calciomercato, Khedira lascia la Juve e torna in Bundesliga: firma con l'Hertha Berlino - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - infoitsport : Calciomercato Juventus, cessione last minute | Può tornare in Italia - infoitsport : Calciomercato Torino, asse con la Juventus per uno scambio -