Calciomercato Juventus, ultime 48 ore: il punto sull’attaccante (Di domenica 31 gennaio 2021) Mancano meno di 48 ore alla chiusura definitiva della sessione invernale di Calciomercato e la Juventus starebbe ancora studiando potenziali opportunità per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non tramonta il sogno bianconero: colpo last minute? Nel prepartita della partita contro la Sampdoria, il direttore Fabio Paratici ha fatto chiarezza in merito, affermando che la Vecchia Signora si muoverà solamente in caso di occasioni vantaggiose. Ed in questo ultimo giorno e mezzo di Calciomercato, la Juventus monitorerà la situazione provando, magari, ad affondare un colpo low cost in extremis. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente di Fagioli: "Deciso il suo futuro" Gianluca Scamacca, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Mancano meno di 48 ore alla chiusura definitiva della sessione invernale die lastarebbe ancora studiando potenziali opportunità per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:, non tramonta il sogno bianconero: colpo last minute? Nel prepartita della partita contro la Sampdoria, il direttore Fabio Paratici ha fatto chiarezza in merito, affermando che la Vecchia Signora si muoverà solamente in caso di occasioni vantaggiose. Ed in questo ultimo giorno e mezzo di, lamonitorerà la situazione provando, magari, ad affondare un colpo low cost in extremis. LEGGI ANCHE:, l'agente di Fagioli: "Deciso il suo futuro" Gianluca Scamacca, ...

