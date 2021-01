Calciomercato Juventus | sfuma un obiettivo per l’attacco

(Di domenica 31 gennaio 2021)ti due obiettivi perlasi concentra sulle cessioni in vista della chiusura del mercato di gennaio. Dopo aver trovato l’accordo per Mandragora i bianconeri cercano di piazzare anche Rugani ai rivali storici Granata. LEGGI ANCHE:, l'agente di Fagioli: "Deciso il suo futuro" Dopo aver abbandonato definitamente la pista che portava a Scammacca e aver ricevuto il “No” del Bayern per Joshua Zirkzee che si accasa al Parma (prestito con riscatto fissato a €15 milioni), laprova a cercare in casa soluzioni alternative in attacco per non farsi trovare impreparata in caso di brutte sorprese., per la quarta punta si guarda in casa Federico Chiesa, centrocampista della ...

Commenta per primo Dieci minuti di qualità. Eccola, la prima volta di Aké con la maglia della. Il francese, arrivato dal Marsiglia nello scambio con Tongya, ha debuttato nella sfida dell'Under 23 di Zauli contro la Giana Erminio. Nella vittoria per 3 - 2, Aké ha disputato appena dieci ...Commenta per primo Era tutto programmato per l'estate, poi il tira e molla tra le parti e Sami Khedira rimasto ancora a Torino. Per altri sei mesi. Soldi andati in fumo per la, che dei dodici milioni lordi che avrebbe voluto risparmiare a inizio stagione, oggi se ne ritrova solo sei - tre netti - in qualche modo recuperati. Khedira, infatti, percepiva sei milioni ...I nuovi contatti tra Torino e Juventus hanno portato a un'accelerata importante per Rolando Mandragora: il centrocampista, che proprio oggi ha giocato con l'Udinese a La Spezia, è ad un passo dal ...Lorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Juventus in campionato: il centrocampista della Roma è stato ammonito. Era diffidato ...