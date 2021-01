Calciomercato Juventus, retroscena Khedira: scambio rifiutato (Di domenica 31 gennaio 2021) La notizia di mercato più importante della giornata, fin qui, per la Juventus è sicuramente l’imminente rescissione di Sami Khedira, il quale sarebbe già in Germania per firmare il contratto che lo legherà all’Hertha Berlino per i prossimi due anni, come affermato dal giornalista Fabrizio Romano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultime 48 ore: il punto sull'attaccante Secondo Calciomercato.com, negli ultimi giorni di mercato la Juventus avrebbe provato a piazzare Khedira anche inserendolo in uno scambio ma il trasferimento del tedesco sarebbe stato rifiutato. Oggi poi la definizione della telenovela con l’ex Real Madrid che dovrebbe dunque tornare in patria. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) La notizia di mercato più importante della giornata, fin qui, per laè sicuramente l’imminente rescissione di Sami, il quale sarebbe già in Germania per firmare il contratto che lo legherà all’Hertha Berlino per i prossimi due anni, come affermato dal giornalista Fabrizio Romano. LEGGI ANCHE:, ultime 48 ore: il punto sull'attaccante Secondo.com, negli ultimi giorni di mercato laavrebbe provato a piazzareanche inserendolo in unoma il trasferimento del tedesco sarebbe stato. Oggi poi la definizione della telenovela con l’ex Real Madrid che dovrebbe dunque tornare in patria. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - SkySport : Calciomercato, Khedira lascia la Juve e torna in Bundesliga: firma con l'Hertha Berlino - DiMarzio : Continua il pressing di #Juventus e #Sassuolo - sportli26181512 : Juve Under 23-Giana Erminio, il tabellino della gara: IL TABELLINO Juventus-Giana... - alvarosmf : RT @juventusfans: D'Amico, agente di #Fagioli: 'Siamo convinti che alla #Juventus stia facendo il percorso più giusto per lui. In #U23 è cr… -