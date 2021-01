Calciomercato Juventus, offerta da 50 milioni: la risposta di Paratici (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante un buonumore ritrovato in casa Juventus, dovuto agli ultimi risultati ed alla vittoria della Supercoppa Italiana, vi sarebbe comunque un’apparente situazione spinosa che i dirigenti bianconeri avrebbero intenzione di risolvere. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente di Fagioli: "Deciso il suo futuro" Questo discorso riguarda il presunto malumore di Merih Demiral, il quale sarebbe scontento dello scarso minutaggio concessogli da Andrea Pirlo in questa sua seconda stagione a Torino. Tuttavia, la società campione d’Italia avrebbe le idee chiare sul difensore turco, considerato uno dei perni insostituibili della Juventus del futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, da decidere il futuro di due calciatori: operazioni complesse Merih Demiral, difensore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante un buonumore ritrovato in casa, dovuto agli ultimi risultati ed alla vittoria della Supercoppa Italiana, vi sarebbe comunque un’apparente situazione spinosa che i dirigenti bianconeri avrebbero intenzione di risolvere. LEGGI ANCHE:, l'agente di Fagioli: "Deciso il suo futuro" Questo discorso riguarda il presunto malumore di Merih Demiral, il quale sarebbe scontento dello scarso minutaggio concessogli da Andrea Pirlo in questa sua seconda stagione a Torino. Tuttavia, la società campione d’Italia avrebbe le idee chiare sul difensore turco, considerato uno dei perni insostituibili delladel futuro. LEGGI ANCHE:, da decidere il futuro di due calciatori: operazioni complesse Merih Demiral, difensore della ...

