Calciomercato Juventus | Khedira lascia i bianconeri | il centrocampista firmerà con l’Hertha Berlino

(Di domenica 31 gennaio 2021) Samila.Dopo 5 anni e mezzo e un palmarès che vanta 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, iltedesco dice, ufficialmente, addio aie alla città di Torino: il classe '87 sarà un nuovo calciatore dell'Hertha, squadra che milita in Bundesliga., che ha già effettuato le visite mediche di rito con il club tedesco, si appresta dunque a far ritorno in Germania a ormai 11 anni di distanza dalla sua ultima esperienza con la maglia dello Stoccarda. Attesa, nelle prossime ore, l'ufficialità.

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - SkySport : Calciomercato, Khedira lascia la Juve e torna in Bundesliga: firma con l'Hertha Berlino - DiMarzio : Le parole di #Pirlo dopo #SampdoriaJuventus - HyboriaLeague : RT @enzolampard: Sami #Khedira lascia la #Juventus, firmerà per 2 anni con l'#HerthaBerlino #calciomercato - Chicca141002 : RT @Giusepp84623364: Sami Khedira all'Hertha Berlino è l'ennesima prova che del calciomercato della Juventus nessuno sa nulla. -

... l'ultima dichiarazione di Andrea Pirlo su Khedira prima di Sampdoria -. In mattinata poi ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 31 gennaio 2021Lavista al Ferraris, al netto dei valori e della cifra tecnica di gran lunga superiore, è sembrata abbordabile per lunghi tratti di gara . La discriminante è stata la sostanziale differenza ...Livorno - Sabato 30 gennaio è stata una data significativa per il Livorno Calcio: poco dopo mezzogiorno Giorgio Heller ... Sul fronte mercato, infine, la Juve Stabia avrebbe provato a convincere ...Il calciatore nigeriano classe '92 si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021 con opzione di prolungamento ...