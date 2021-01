Calcio: Serie A, i risultati della ventesima giornata (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - I risultati della ventesima giornata: Atalanta-Lazio 1-3; Cagliari-Sassuolo 1-1; Crotone-Genoa 0-3; Spezia-Udinese 0-1 (giocata alle 12.30); Torino-Fiorentina 1-1 (giocata venerdì); Bologna-Milan 1-2 (giocata ieri); Sampdoria-Juventus 0-2 (giocata ieri); Inter-Benevento 4-0 (giocata ieri); Napoli-Parma (ore 18); Roma-Verona (ore 20.45). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - I: Atalanta-Lazio 1-3; Cagliari-Sassuolo 1-1; Crotone-Genoa 0-3; Spezia-Udinese 0-1 (giocata alle 12.30); Torino-Fiorentina 1-1 (giocata venerdì); Bologna-Milan 1-2 (giocata ieri); Sampdoria-Juventus 0-2 (giocata ieri); Inter-Benevento 4-0 (giocata ieri); Napoli-Parma (ore 18); Roma-Verona (ore 20.45).

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Chievo - Pescara, a Breda non basta Maistro: 3 - 1

VERONA - Vittoria del Chievo sul Pescara : in avvio di gara Palmiero porta in vantaggio i clivensi, pari biancazzurro di Maistro , nella ripresa padroni di casa a bersaglio con Mogos e De Luca . ...

Genoa, Destro show contro il Crotone. Beffa Cagliari: Boga risponde a Joao Pedro

Genoa rigenerato dalla cura Ballardini. Il grifone conquista la terza vittoria nelle ultime quattro e stende per 3 - 0 il Crotone in trasferta. A trascinare al successo i rossoblù il solito Mattia ...

Calcio: Serie A, i risultati dei primi tempi Fortune Italia Serie B 2020/2021: il Chievo balza al terzo posto, Pescara steso 3-1 al Bentegodi

Serie B 2020/2021: il Chievo balza al terzo posto, Pescara steso 3-1 al Bentegodi nel match valevole per la ventesima giornata di campionato ...

FINALE: Cagliari-Sassuolo 1-1, Boga la riprende all’ultimo respiro

Il girone di ritorno del Sassuolo si apre con un pareggio acciuffato all’ultimo secondo. Una gara tutto sommato equilibrata ma che ha visto i sardi capitalizzare meglio le occasioni create. L’arrembag ...

