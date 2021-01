Calcio, Serie A 2021: la Roma supera l’Hellas Verona e si riprende il terzo posto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Calcio in Italia ha visto concludersi in serata la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel posticipo delle ore 20.45 la Roma ha superato l’Hellas Verona per 3-1 e si è riportata al terzo posto in classifica a quota 40, a -6 dal Milan capolista. Nel primo tempo la squadra capitolina archivia subito la pratica scaligera: al 20? Mancini di testa sblocca la contesa sugli sviluppi di un corner, ed al 22? Mkhitaryan raccoglie l’assist di Mayoral e dal limite dell’area fa 2-0. Al 29? lo stesso Mayoral coglie l’attimo e ribadisce in rete con gran senso della posizione per il 3-0. Nella ripresa i giallorossi possono semplicemente alzare il piede dall’acceleratore ed amministrare: Juric prova a cambiare diversi ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilin Italia ha visto concludersi in serata la prima giornata del girone di ritorno dellaA 2020-: nel posticipo delle ore 20.45 lahatoper 3-1 e si è riportata alin classifica a quota 40, a -6 dal Milan capolista. Nel primo tempo la squadra capitolina archivia subito la pratica scaligera: al 20? Mancini di testa sblocca la contesa sugli sviluppi di un corner, ed al 22? Mkhitaryan raccoglie l’assist di Mayoral e dal limite dell’area fa 2-0. Al 29? lo stesso Mayoral coglie l’attimo e ribadisce in rete con gran senso della posizione per il 3-0. Nella ripresa i giallorossi possono semplicemente alzare il piede dall’acceleratore ed amministrare: Juric prova a cambiare diversi ...

Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - Gazzetta_it : #Inzaghi su #Ranocchia e #Lapadula: 'L'arbitro ha detto di aver sbagliato'. #INTBEN #SerieA - SkySport : Furto in casa McKennie: ladri in azione durante Juventus-Spal di Coppa Italia - sportli26181512 : Cagliari-Sassuolo, le pagelle: Boga scaccia la sconfitta, 7. Male Simeone, 5: Cagliari-Sassuolo, le pagelle: Boga s… - sportli26181512 : Atalanta-Lazio, le pagelle: Milinkovic da maestro, 7,5. Ilicic in giornata no: 5: Atalanta-Lazio, le pagelle: Milin… -