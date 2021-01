Eurosport_IT : Svelate le cifre del contratto di Lionel Messi: quasi 140 milioni a stagione! ???? Davvero niente male... ??… - Eurosport_IT : Real Madrid e Barcellona, la crisi economica è realtà! ???? - SkySport : Dalla Spagna, El Mundo: 'Messi, il contratto da 555.237.619 euro che ha rovinato il Barça' - TV7Benevento : Calcio: Barcellona, 'nessuna responsabilità per la pubblicazione del contratto di Messi'... - sportface2016 : #calcio Il #Barcellona nega qualsiasi responsabilità in merito alla pubblicazione del contratto di #LionelMessi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barcellona

... ricostruendo tutta la vicenda che ha portato Luis Suarez all'università per stranieri di Perugia , l'uruguaiano sta dimostrando ai dirigenti dele a Koeman che a 34 anni non è solo un ......Deportivo' ha pubblicato in prima pagina i dettagli del contratto di Lionel Messi col. ... per diventare il miglior giocatore nella storia del'.Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Alla luce delle informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo, in merito al contratto professionale firmato tra ...Un contratto dal valore monstre di 555 milioni di euro (555.237.619 per la precisione) per quattro stagioni. E’ l’ultimo firmato da Leo Messi con il Barcellona, stando a ‘El Mundo’. Il quotidiano spag ...