Cagliari - Sassuolo, le pagelle: Boga scaccia la sconfitta, 7. Male Simeone, 5 (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Spezia 0-1 Udinese Atalanta 1-3 Lazio Cagliari 1-1 Sassuolo Crotone 0-3 Genoa - SkySport : CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 Risultato finale ? ? #JoaoPedro (75') ? #Boga (90+4') ?? - internewsit : VIDEO - Cagliari-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - - AndreaCibyou : Benvenuti nel mio profilo un saluto da cibyou2010 post Cagliari vs Sassuolo il mio commento sulla partita, grazie d… -