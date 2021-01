CagliariCalcio : ?? | RINNOVO @MisterDiFra sino al 2023. ?? - sportli26181512 : Di Francesco: 'Due punti persi. Ci sono mancate malizia e furbizia': Di Francesco: 'Due punti persi. Ci sono mancat… - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco: 'Manchiamo di malizia e furbizia': Il tecnico: 'Non è un punto da buttar via col Sassuolo:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Ci è mancata un po' di malizia e furbizia nel finale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Ci è mancata un po' di malizia e furbizia nel finale' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico del, Eusebio Di, dopo l'incontro con il Sassuolo : "Non è un punto da buttar via, ma per come si era messa la partita sono due punti persi. ...Disistema Oliva come regista centrale affiancato da Marin e da Deiola, appena tornato dal prestito allo Spezia. Ilcerca spesso di saltare la zona centrale con i lanci o le ...CAGLIARI – Il Cagliari blocca l’emorragia in campionato ... E’ comunque un ottimo punto per la squadra di Di Francesco che torna a muovere la classifica riagganciando il Torino al terz’ultimo posto e, ...Cagliari-Sassuolo | Di Francesco: “Abbiamo perso 2 punti" - Cagliari-Sassuolo | Di Francesco: “Abbiamo perso 2 punti" ...