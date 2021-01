Brusaporto | scontro tra auto | morta una donna di 44 anni | 4 i feriti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tragico incidente poco dopo le 18 di domenica 31 gennaio lungo la ss42 a, sotto il ponte della nazionale che porta a Montenegrone. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Stradale. Secondo quanto ricostruito finora, nel sinistro sarebbero coinvolti tre veicoli: una Volkswagen Polo, una Fiat 500 e una Lancia Y. Laal volante della Polo, 44, di origini ucraine, èsul colpo in seguito alle ferite riportate. Sono almeno 4 le persone rimaste ferite: una ragazza e una ragazzo di 17 e 23e un uomo e unadi 41 e 50. Le loro condizioni non sarebbero giudicate gravi. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute tre ambulanze, l’medica e i Vigili del fuoco: a loro il compito di mettere in sicurezza l’area ...