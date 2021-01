Brescia, marito e moglie morti in montagna: sono scivolati davanti alla figlioletta che ha visto tutto (Di domenica 31 gennaio 2021) sono morti davanti alla figlia di 5 anni: Valeria Coletta e il marito Fabrizio Martino Marchi, hanno perso la vita oggi mentre facevano un'escursione in montagna. La tragedia è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 gennaio 2021)figlia di 5 anni: Valeria Coletta e ilFabrizio Martino Marchi, hanno perso la vita oggi mentre facevano un'escursione in. La tragedia è...

iltirreno : Lei scivola sul ghiaccio, il marito tenta di salvarla e cade con lei - infoitinterno : Brescia, marito e moglie morti in montagna davanti alla figlioletta: lei è scivolata, lui ha cercato di salvarla - lacittanews : Due persone, marito e moglie, sono morte oggi, 31 gennaio, in un tragico incidente avvenuto sul Monte Vareno, tra l… - bizcommunityit : Angolo Terme, tragedia in montagna: morti marito e moglie - messveneto : Brescia, coppia muore in dirupo davanti alla figlia di 5 anni: Lei scivola sul ghiaccio, il marito tenta di salvarl… -