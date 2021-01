Brescia, coppia muore cadendo in dirupo davanti alla figlia di 5 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta poco prima delle 13 di domenica: la donna è caduta in prossimità di un canale ghiacciato nel quale era scesa una slavina. Marito e moglie non indossavano ramponi ma doposci. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesL’accaduto Si tratta di una coppia milanese, Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino, 40, sono morti scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni. E’ accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano: la donna è scivolata, seguita dal marito che, nel tentativo di salvarla, è precipitato per oltre 200 metri. A dare l’allarme una coppia di amici che insieme alla bambina, hanno assistito alla tragedia. Sono morti ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta poco prima delle 13 di domenica: la donna è caduta in prossimità di un canale ghiacciato nel quale era scesa una slavina. Marito e moglie non indossavano ramponi ma doposci. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesL’accaduto Si tratta di unamilanese, Valeria Coletta, 35, e Fabrizio Martino, 40, sono morti scivolando in unagli occhi delladi cinque. E’ accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nelno: la donna è scivolata, seguita dal marito che, nel tentativo di salvarla, è precipitato per oltre 200 metri. A dare l’rme unadi amici che insiemebambina, hanno assistitotragedia. Sono morti ...

