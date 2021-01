Boxe, Campionati Italiani: assegnati tutti i titoli. Tricolori a Russo, Mouhiidine, Cappai e Cavallaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ad Avellino si sono conclusi i Campionati Italiani di Boxe con l’assegnazione dei vari titoli. Spiccano i successi di alcuni azzurri di grande rilievo internazionale come Clemente Russo (su Matteo Girolamo tra i +91 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (su Eros Seghetti tra i 91 kg), di Patrick Cappai (su Leon Chavez tra i 51 kg) e di Salvatore Cavallaro (su Mario Manfredi tra i 75 kg). Nicola Cordella ha conquistato il tricolore tra i 49 kg sconfiggendo Leonardo Esposito, Halit Eriylmaz si è imposto contro Tommy Civiello tra i 56 kg, Luca Iovili ha avuto la meglio su Vincenzo Lizzi tra gli 81 kg. Successo di Gianluigi Malanga contro Amedeo Sauli tra i 69 kg. Tra le donne: Sara Stirpe batte Giada Epifani tra le 81 kg, Olena Savchuk ha la meglio su Valentina ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ad Avellino si sono conclusi idicon l’assegnazione dei vari. Spiccano i successi di alcuni azzurri di grande rilievo internazionale come Clemente(su Matteo Girolamo tra i +91 kg), Aziz Abbes(su Eros Seghetti tra i 91 kg), di Patrick(su Leon Chavez tra i 51 kg) e di Salvatore(su Mario Manfredi tra i 75 kg). Nicola Cordella ha conquistato il tricolore tra i 49 kg sconfiggendo Leonardo Esposito, Halit Eriylmaz si è imposto contro Tommy Civiello tra i 56 kg, Luca Iovili ha avuto la meglio su Vincenzo Lizzi tra gli 81 kg. Successo di Gianluigi Malanga contro Amedeo Sauli tra i 69 kg. Tra le donne: Sara Stirpe batte Giada Epifani tra le 81 kg, Olena Savchuk ha la meglio su Valentina ...

