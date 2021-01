Bonomi: sì al blocco dei licenziamenti ma solo per i settori in sofferenza (Di domenica 31 gennaio 2021) Carlo Bonomi apre alla 'proroga della cassa integrazione Covid gratuita e al blocco dei licenziamenti, ma solo per i settori più colpiti, come commercio e turismo, non per quelli in ripresa'. 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Carloapre alla 'proroga della cassa integrazione Covid gratuita e aldei, maper ipiù colpiti, come commercio e turismo, non per quelli in ripresa'. 'La ...

