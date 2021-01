Bomba d’acqua nella notte a Livorno: allagati strade e scantinati. La Regione non l’aveva prevista (Di domenica 31 gennaio 2021) notte da incubo, quella fra sabato 30 e domenica 31 gennaio, a Livorno. Una Bomba d'acqua si è abbattuta sulla città allagando strade e scantinati. La Protezione civile al lavoro per arginare i danni provocati da 20 mm di pioggia in pochi minuti su gran parte della città. Lo rende noto il Comune parlando di evento inatteso e non previsto dal sistema della Regione Toscana Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021)da incubo, quella fra sabato 30 e domenica 31 gennaio, a. Unad'acqua si è abbattuta sulla città allagando. La Protezione civile al lavoro per arginare i danni provocati da 20 mm di pioggia in pochi minuti su gran parte della città. Lo rende noto il Comune parlando di evento inatteso e non previsto dal sistema dellaToscana

