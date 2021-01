Bologna-Milan 1-2, Pioli: “La squadra ha dato una risposta forte” | VIDEO (Di domenica 31 gennaio 2021) Vittoria rossonera in Bologna-Milan al 'Dall'Ara' e Stefano Pioli, tecnico rossonero, è soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzi dopo i due k.o. di fila Bologna-Milan 1-2, Pioli: “La squadra ha dato una risposta forte” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021) Vittoria rossonera inal 'Dall'Ara' e Stefano, tecnico rossonero, è soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzi dopo i due k.o. di fila1-2,: “LahaunaPianeta

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - acmilan : ?? Check out the team's stats post-#BolognaMilan ?? - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - CapitanBergomi : RT @RealMarco94: Ci sono situazioni che non vengono notate, azione in cui il Milan sbaglia la pressione ed il Bologna riparte bene, Tonali… - RealMarco94 : Ci sono situazioni che non vengono notate, azione in cui il Milan sbaglia la pressione ed il Bologna riparte bene,… -