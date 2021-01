Bologna-Milan 1-2: “Il Milan si riaccende” | Serie A News (Di domenica 31 gennaio 2021) A Bologna, il Milan ritrova gol, vittoria e sorriso. Segna Ante Rebi?, raddoppia Franck Kessié su calcio di rigore. Nel finale sofferenza per il gol dell'ex Bologna-Milan 1-2: “Il Milan si riaccende” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021) A, ilritrova gol, vittoria e sorriso. Segna Ante Rebi?, raddoppia Franck Kessié su calcio di rigore. Nel finale sofferenza per il gol dell'ex1-2: “IlsiPianeta

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - acmilan : ?? Check out the team's stats post-#BolognaMilan ?? - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - GraziaMarocco : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan 1-2: 'Il @acmilan si riaccende' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan #SempreMilan (… - MilanLiveIT : Il #Milan si risolleva e mantiene la vetta ?? Nonostante un #Ibrahimovic a secco -