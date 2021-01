Bologna-Milan 1-2: gol e highlights (20^ giornata Serie A) | Video (Di domenica 31 gennaio 2021) Bologna-Milan ULTIME NEWS - Gol e highlights di Bologna-Milan 1-2. Gol di Ante Rebi? e rigore di Franck Kessié per il successo rossonero. Rivediamo tutto Bologna-Milan 1-2: gol e highlights (20^ giornata Serie A) Video Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Gol edi1-2. Gol di Ante Rebi? e rigore di Franck Kessié per il successo rossonero. Rivediamo tutto1-2: gol e(20^A)Pianeta

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - acmilan : ?? Check out the team's stats post-#BolognaMilan ?? - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AvarelloValerio : RT @JPeppp: Juve-Udinese 4-1 Milan-Juve 1-3 Juve-Sassuolo 3-1 Juve-Genoa 3-2 Inter-Juve 2-0 Juve-Napoli 2-0 Juve-Bologna 2-0 Juve-Spal 4-0… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Milan, a Bologna la 14esima vittoria in campionato dopo 20 partite -