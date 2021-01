Bollettino Covid oggi Italia e Lombardia: i dati del 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gennaio 2021 - Mancano poche ore e la Lombardia entrerà ufficialmente in zona gialla . Non si tratta però dell'unico cambiamento nella mappa a colori dell'Italia. Da lunedì 1 febbario tutto ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 312021 - Mancano poche ore e laentrerà ufficialmente in zona gialla . Non si tratta però dell'unico cambiamento nella mappa a colori dell'. Da lunedì 1 febbario tutto ...

SkyTG24 : Covid Campania, nuovi contagi: scuole chiuse in 2 comuni in provincia di Salerno. DIRETTA - SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, bollettino 31 gennaio. 121 i casi in provincia - - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #Covid_19 -