Bollettino Covid, in Campania i nuovi casi sono 1.401 (Di domenica 31 gennaio 2021) sono 1.401 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 103 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.401 nuovi positivi, 83 sono sintomatici. I tamponi analizzati sono 17.094, di cui 2.192 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 222.185 (di cui 1.386 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.432.221 (di cui 26.100 antigenici). Nel Bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 10 nuovi decessi, 4 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

