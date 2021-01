Bollettino covid, i dati di domenica 31 gennaio: 1.438 casi in Lombardia, 313 a Milano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono state trovate altre 1.438 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di domenica 31 gennaio , i casi (394 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 24.494 tamponi; il rapporto ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono state trovate altre 1.438 persone positive alinnella giornata di31, i(394 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 24.494 tamponi; il rapporto ...

