Bollettino Coronavirus del 31 Gennaio 2021

In data 31 Gennaio l'incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,50%) con 2.553.032 contagiati totali, 2.010.548 dimissioni/guarigioni (+20.396) e 88.516 deceduti (+237); 453.968 infezioni in corso (-9.384). Ricoverati con sintomi -2 (20.096); terapie intensive -3 (2.215) con 97 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 213.364 tamponi totali (ieri 298.010) di cui 121.819 molecolari (ieri 152.869) e 91.545 test rapidi (ieri 145.141) con 81.590 casi testati (ieri 89.375); 11.252 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,27% (ieri 4,26% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,79% (ieri 14,22%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.438; Campania 1.401; Emilia Romagna 1.277; Puglia 1.069; Lazio 943; Sicilia 716. In Lombardia curva +0,26% (ieri +0,34%) con 24.494 tamponi totali (ieri 39.462) di cui 20.858 molecolari (ieri 28.234) e ...

