ilNotiziarioInd : Bollate: ieri la pulizia dei volontari a Castellazzo, 24 ore dopo di nuovo rifiuti nel parco delle Groane… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate ieri

Il Giorno

Si chiude così una lunga battaglia caratterizzata da cartee accese proteste, che ha visto ..., 28 gennaio 2021, i giudici si sono espressi sul merito e nelle prossime settimane verrà ...Le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini sul Recovery Plana DiMartedì su La7 sono state subitocome fake news. Il segretario della Lega da Giovanni Floris ha spiegato che la bozza italiana « è già stata bocciata » dall' Unione europea , così il ...Ieri mattina, sabato, un gruppo di volontari del verde di Bollate aveva ripulito con cura i bordi della via Origona, strada che da Bollate centro porta a Castellazzo. Questa mattina, domenica, nello ...di Monica Guerci Alla materna Munari di Ospiate di Bollate è scoppiato un focolaio, scuola chiusa per due settimane per un centinaio di bimbi. Due classi sono entrate in quarantena e le altre due in v ...