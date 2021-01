Bodybuilder muore per Covid-19 Gli amici | “Nessuno era in forma come lui | mai avremmo pensato che morisse così presto e da solo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si allenava persino due volte a settimana. Anthony Williams, 46 anni, di Bridgend, era une amava curare il proprio corpo. È morto per-19: era in coma indotto dalla sera di Natale. La storia la racconta il Daily Mail. Uno dei suoi più cari, Andrew Follant, che lo conosceva da quando entrambi avevano 19 anni, ha detto di non poter credere a questa morte perché “era inlui: passava più tempo in palestra che a casa, mangiava pollo e riso e seguiva un regime molto rigido. Mai avrei potuto pensare che unolui si ammalasse eda. Questa tragica perdita serve a ricordarci che diavolo crudele sia il virus”. Ora glidi Anthony hanno organizzato una raccolta fondi ...