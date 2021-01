Biden e il salario minimo a 15 dollari l’ora. Gli studi: “Benefici per 27 milioni di lavoratori. E non c’è evidenza che riduca l’occupazione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Un salario minimo di 15 dollari all’ora migliorerebbe le condizioni di 27 milioni di lavoratori americani, con una limitata ricaduta sull’occupazione. Queste le evidenze più importanti di numerosi studi governativi e accademici che rendono concreta la possibilità, ambita da oltre due terzi della popolazione, di un deciso incremento della paga minima oraria. Dopo aver aumentato la retribuzione per i dipendenti federali, il neopresidente Usa Joe Biden potrebbe così seguire l’esempio di un numero sempre maggiore di giurisdizioni americane che hanno già fissato il proprio salario minimo a 15 dollari all’ora e oltre. “Nessuno in America dovrebbe lavorare 40 ore alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Undi 15almigliorerebbe le condizioni di 27diamericani, con una limitata ricaduta sul. Queste le evidenze più importanti di numerosigovernativi e accademici che rendono concreta la possibilità, ambita da oltre due terzi della popolazione, di un deciso incremento della paga minima oraria. Dopo aver aumentato la retribuzione per i dipendenti federali, il neopresidente Usa Joepotrebbe così seguire l’esempio di un numero sempre maggiore di giurisdizioni americane che hanno già fissato il proprioa 15ale oltre. “Nessuno in America dovrebbe lavorare 40 ore alla ...

